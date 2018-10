Ultime di formazione: Empoli-Juventus, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria in Champions League la Juventus di Massimiliano Allegri cercherà di tornare al successo anche in campionato dopo il pareggio di sabato scorso contro il Genoa all'Allianz Stadium. Per farlo servirà una partita con la concentrazione alta per tutti i novanta minuti e per quel che riguarda la formazione non è ancora chiaro se il tecnico livornese schiererà i suoi con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3. Più probabile la prima ipotesi con Pjanic e Matuidi davanti alla difesa a il tridente formato da Cuadrado, Dybala e Douglas Costa alle spalle di Cristiano Ronaldo. Possibile turno di riposo per Alex Sandro, mentre Chiellini sarà valutato nelle prossime ore. L'Empoli scenderà invece in campo con l'undici tipo con il dubbio più grande che riguarda il portiere, visto che Provedel potrebbe essere confermato al posto di Terracciano. Queste le probabili formazioni della sfida del Castellani:

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.