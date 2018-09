Ultime di formazione: Fiorentina-Atalanta, i probabili undici della gara

© foto di Federico De Luca

Una squadra giovane e in grande salute contro un gruppo che ancora deve ritrovare quegli automatismi che avevano impressionato nelle ultime stagioni. Il match tra Fiorentina e Atalanta è uno dei più interessanti del settimo turno, soprattutto perché si affrontano due delle squadre più moderne del nostro calcio. Stefano Pioli non vuole abbattersi dopo la sconfitta di San Siro e le polemiche relative all'arbitraggio ed è pronto a schierare la solita squadra d'assalto, con Pjaca titolare al posto di Mirallas. Gasperini spera di rivedere il miglior Pasalic e che Gomez trascini i suoi compagni a un successo contro una diretta concorrente per l'Europa. Masiello verso il forfait.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Adnan; Pasalic; Gomez, Zapata.