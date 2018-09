Ultime di formazione: Frosinone-Genoa, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla ricerca della prima vittoria. La lettera scritta da Maurizio Stirpe, indirizzata, ai tifosi, ha messo spalle al muro Moreno Longo, costretto a dare risposte convincenti e a trovare quantomeno il primo punto in campionato. Ballottaggio tra Brighenti e Goldaniga per i ciociari, mentre Cassata insidia Crisetig in mezzo. Il Genoa versione trasferta finora è stato disastroso e l'occasione è ghiotta per provare a invertire la tendenza. Ballardini farà affidamento sul bomber Piatek, la più grande rivelazione di questo inizio di stagione. Confermatissimo Lazovic dopo l'ottima prova offerta contro il Chievo, così come Radu.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Crisetig, Hallfredsson, Molinaro; Ciano, Perica.

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamé.