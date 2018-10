Ultime di formazione: Genoa-Udinese, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida a distanza tra Krzysztof Piatek e Kevin Lasagna nella sfida di domenica tra Genoa e Udinese. Il polacco proverà a tornare subito al gol dopo essere rimasto a secco, per la prima volta in stagione, nella gara dell'Allianz Stadium contro la Juventus, mentre l'italiano, fermo ancora a quota uno in campionato, deve sbloccarsi il prima possibile. Ivan Juric sembra essere intenzionato a dare un'altra chance da titolare a Kouame, con Radu che dovrebbe essere preferito a Marchetti in porta. I bianconeri scenderanno invece in campo con il 4-1-4-1 e si affideranno a Fofana, Mandragora e De Paul che hanno smaltito gli acciacchi fisici. Queste le probabili formazioni della sfida di Marassi:

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Cristito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouame.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Opuku, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna.