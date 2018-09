Ultime di formazione: Inter-Cagliari, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibili cambi in ottica Champions per l'Inter che ospiterà domani sera il Cagliari. Miranda per uno tra Skriniar e De Vrij, Lautaro Martinez che scalpita per giocare dietro a Icardi ma c'è anche l'ipotesi Keita mentre in mediana torna Gagliardini con Vecino o Borja Valero con un possibile turno di riposo per Brozovic. Nel Cagliari consueto 4-3-1-2, Srna o Faragò terzino destro, torna Pavoletti in attacco con Sau o Farias anche se non è da escludere l'alternativa del doppio trequartista Joao Pedro-Ionita dietro alla punta toscana.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda (Skriniar), De Vrij, Dalbert; Gagliardini (Brozovic), Vecino (Borja Valero); Politano, Lautaro Martinez (Nainggolan, Keita), Perisic; Icardi.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò (Srna), Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau (Farias, Ionita in caso di 4-3-2-1), Pavoletti.