Ultime di formazione: Juve-Napoli, i probabili undici della gara

Ha annunciato sette undicesimi della formazione, Allegri, in vista del big match di domani contro il Napoli. Difesa praticamente fatta con Cancelo più di Cuadrado come terzino destro, in mezzo dubbio tra Emre Can e Bentancur. Davanti, invece, solo uno tra Bernardeschi e Dybala. Ospina torna tra i pali azzurri nel 4-4-2 di Ancelotti, Callejon e Zielinski ali diverse dello schema del Napoli con Milik più che Mertens al fianco di Insigne in attacco.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo (Cuadrado), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can (Bentancur), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Dybala), Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik (Fabian Ruiz), Zielinski; Milik (Mertens), Insigne.