Ultime di formazione: Lazio-Inter, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una gara molto speciale per Stefan de Vrij che per la prima volta tornerà all'Olimpico da avversario della Lazio, con la maglia dell'Inter. La gara di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona ha fatto notare a tutti quanto l'olandese sia fondamentale per la retroguardia di Luciano Spalletti, visto che anche Skriniar è andato in difficoltà senza avere l'ex biancoceleste al suo fianco. Sarà ancora out Radja Nainggolan e sulla trequarti il tecnico di Certaldo ha vari alternative: Borja Valero non ha convinto mercoledì scorso ma potrebbe essere confermato, altrimenti spazio a uno tra Lautaro Martinez (forse favorito) e Keita Balde. Spazio a Gagliaridini a centrocampo mentre dovrebbe riposare anche Asamoah con Dalbert titolare a sinistra. Simone Inzaghi deve invece decidere chi tra Luis Alberto e Correa si posizionerà alle spalle di Ciro Immobile, con il secondo che sembra favorito. Da valutare Lucas Leiva, uscito anzitempo nella sfida di Europa League: probabile l'utilizzo di Badelj in cabina di regia.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi.