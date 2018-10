Ultime di formazione: Milan-Sampdoria, i probabili undici della gara

© foto di ALBERTO LINGRIA

Milan alla caccia della vittoria per riportare il sereno dopo le sconfitte contro Inter e Betis e per non mettere ulteriormente a rischio la panchina di Rino Gattuso. L'avversario non sarà affatto semplice da superare, visto che la Sampdoria di Marco Giampaolo venderà cara la pelle per proseguire l'ottimo inizio di campionato. Rispetto alla sfida di Europa League il tecnico rossonero manderà in campo tutti i suoi titolarissimi e in porta tornerà Gianluigi Donnarumma. A centrocampo dentro Kessie, mentre nel tridente offensivo saranno Calhanoglu e Suso a supportare Gonzalo Higuain. Dubbio sulla trequarti per l'allenatore blucerchiato che potrebbe confermare Ramirez, anche se Riccardo Saponara scalpita dopo aver smaltito completamente gli acciacchi fisici. Nessun problema invece per Gregoire Defrel che farà da spalla a Fabio Quagliarella. Queste le probabili formazioni della sfida di San Siro:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Kessie; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella.