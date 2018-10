Ultime di formazione: Napoli-Roma, i probabili undici della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Reduci da due ottime partite in Champions League contro Paris Saint Germain e Viktoria Plzen, il Napoli e la Roma sono pronte a darsi battaglia nel posticipo di domenica sera al San Paolo, contro diretto per le zone alte della classifica. Pochi dubbi di formazione per Carlo Ancelotti che dovrebbe recuperare Lorenzo Insigne, uscito in anticipo nella sfida di mercoledì a Parigi, mentre per il resto dovrebbe confermare gran parte della squadra che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione. Convocazioni in vista per Ghoulam e Meret che andranno entrambi in panchina. Difesa inedita invece per la Roma di Eusebio Di Francesco che ha provato Santon a destra, Kolarov a sinistra e Manolas con Juan Jesus al centro. Nuovo stop per Pastore, che raggiunge Kluivert, Karsdorp e Perotti in infermeria. Florenzi potrebbe giocare esterno alto: confermatissimo invece Lorenzo Pellegrini nel ruolo di trequartista.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Florenzi, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.