Ultime di formazione: Roma-Lazio, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da valutare Manolas nella Roma come detto da Di Francesco, si scalda Marcano per un posto in difesa al fianco di Fazio. In mezzo dipende dalla presenza o meno di Nzonzi: con Pellegrini o Cristante, passaggio al 4-3-3 e non alle due dighe di mediana. Tutta la Lazio a disposizione di Inzaghi, eccezion fatta per Lukaku. Da valutare le condizioni comunque e la tenuta di Luiz Felipe e Radu, pronti Wallace e Caceres. Davanti più Luis Alberto che Correa dietro a Immobile.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas (Marcano), Kolarov; De Rossi, Nzonzi (Cristante, Pellegrini); Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace (Luiz Felipe), Acerbi, Radu (Caceres); Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (Correa); Immobile.