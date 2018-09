Ultime di formazione: Sampdoria-SPAL, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pari di Cagliari ha lasciato l'amaro in bocca alla Sampdoria di Marco Giampaolo, soprattutto a causa del rigore sbagliato al 92' da Kownacki. Il tecnico blucerchiato dovrebbe operare qualche cambio in vista del match contro la SPAL: dovrebbero rivedersi in campo Tonelli e Linetty dal primo minuto, ma anche Jankto scalpita. Leonardo Semplici vuole riprendere la marcia dopo il brusco stop interno con il Sassuolo. Everton Luiz rileverà l'infortunato Kurtic, mentre Schiattarella dovrebbe prendere il posto di Valdifiori e Costa quello di Petagna.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Costa; Petagna, Antenucci.