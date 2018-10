Ultime di formazione: Sassuolo-Bologna, i probabili undici della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora in dubbio Kevin Prince Boateng nel Sassuolo che domenica sfiderà il Bologna al Mapei Stadium. Se l'ex Milan non dovesse farcela spazio a Babacar ma De Zerbi proverà fino all'ultimo a recuperarlo. Per il resto avanti con il 3-4-3 con l'ex Di Francesco che proverà a essere protagonista in attacco. Dall'altra parte Filippo Inzaghi confermerà la coppia d'attacco formata da Palacio e Santander, mentre sia Dijks che Danilo sono in dubbio e lo saranno fino all'ultimo. Dal recupero del primo dipende anche il modulo, visto che in caso di forfait non è da escludere che il tecnico rossoblù possa passare alla difesa a quattro. Queste le probabili formazioni della sfida:

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Poli, Nagy, Dzemaili, Dijks; Santander, Palacio.