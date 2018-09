Ultime di formazione: Sassuolo-Milan, i probabili undici della gara

La squadra più in forma del campionato contro una delle maggiori delusioni delle prime giornate. Alla vigilia del torneo nessuno avrebbe immaginato il Sassuolo al secondo posto dopo sei turni, ma la squadra di De Zerbi ha dimostrato di meritare la posizione attuale in classifica grazie anche al lavoro dell'ex tecnico del Benevento, che sta avendo il merito di coinvolgere tutta la rosa. Dopo il turnover di Ferrara, si torna alla formazione titolare, anche se c'è qualche dubbio sul modulo. Berardi e l'atteso Boateng riprenderanno il loro posto in avanti, con l' altro ex Locatelli a centrocampo. Milan in crisi di risultati, Gattuso proverà a recuperare Higuain. Dal primo minuto, però, dovrebbe esserci Cutrone, mentre Abate potrebbe sostituire Calabria.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Bourabia; Berardi, Boateng, Di Francesco.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.