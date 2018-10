Ultime di formazione: SPAL-Frosinone, i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL e Frosinone a caccia di punti importanti nella sfida del Mazza in programma per domenica. Se la passa certamente meglio la squadra di Leonardo Semplici che ha battuto la Roma all'Olimpico una settimana fa, ma il Frosinone ha comunque preso un po' di fiducia nel 3-3 contro l'Empoli. Il tecnico degli estensi dovrà rinunciare a Djourou e Valdifiori mentre in porta tornerà Gomis, dato che Milinkovic-Savic è stato squalificato dopo l'espulsione rimediata sabato scorso. Ballottaggio tra Bonifazi e Felipe in difesa, in attacco ci saranno Paloschi e Petagna. 3-4-2-1 per Moreno Longo che riproporrà Ciofani centravanti con Campbell e Ciano alle sue spalle. Per il resto formazione confermata.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Schiattarella, Fares; Paloschi, Petagna.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chisbah, Maiello, Molinaro; Ciano, Campbell; Ciofani.