Ultime di formazione: Torino-Fiorentina, i probabili undici della gara

Sfida dal sapore d'Europa tra Torino e Fiorentina con i granata che cercheranno di sbloccarsi e iniziare a carburare dopo la partenza a rilento, mentre i viola andranno alla caccia della prima vittoria stagionale in trasferta, visto che fino a questo momento hanno raccolto un solo punto lontano dal Franchi. Pochi dubbi di formazione per Walter Mazzarri, con Baselli che dovrebbe vincere il ballottaggio con Soriano a centrocampo e Belotti quello con Zaza in attacco. Dall'altra parte ennesima chance dal 1' per Marko Pjaca mentre in mediana dovrebbe tornare titolare Marco Benassi a discapito di uno tra Edimilson e Gerson: intoccabili Chiesa e Simeone.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.