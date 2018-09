Ultime a confronto: crisi nera per Benitez e per lo Schalke 04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la penalizzazione, è il Chievo Verona l'ultima classificata adesso in Serie A, mentre sarebbe il Frosinone per punti fatti (uno in meno dei clivensi). La peggiore dei grandi campionati è però per distacco il Guingamp: la formazione francese ha perso tutte le sei partite finora giocate in Ligue 1, lo stesso clamorosamente lo Schalke 04 in Bundesliga che ha però giocato 'solo' 4 partite. In Inghilterra ultima piazza divisa tra tre club tra cui il Newcastle di Rafa Benitez, fanalino di coda in Spagna è invece il Leganes con la miseria di 1 punto collezionato in 5 partite sinora giocate.

Serie A Chievo, -1 dopo 5 partite (3 punti di penalizzazione)

Premier League Newcastle, Cardiff e Huddersfield, 2 punti dopo 6 partite

Liga Leganes, 1 punto dopo 5 partite

Bundesliga Schalke 04, 0 punti dopo 4 partite

Ligue 1 Guingamp, 0 punti dopo 6 partite