Ultime su Cagliari-Samp: Maran col rebus punte. Giampaolo in mezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classico 4-3-1-2 per Rolando Maran e per il suo Cagliari che cerca la rivincita in casa contro la Sampdoria dopo il tonfo di Parma. Da valutare Pavoletti: potrebbero giocare Sau e Farias insieme ma scalpita anche Cerri. Joao Pedro potrebbe cercare la forma migliore con una gara di riposo, pronto Ionita. Per il resto tornano dall'inizio sia Padoin che Castro nella formazione sarda. Atteggiamento speculare per Marco Giampaolo, Quagliarella e Defrel tandem offensivo con Ramirez alle spalle anche in virtù delle condizioni non ottimali di Kownacki che è comunque tra i convocati mentre Caprari è out. Dietro Tonelli può lasciare il posto a Colley, in mediana tanti dubbi: Barreto ci sarà, poi Jankto o Linetty, Ekdal o Praet dall'inizio.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita (Joao Pedro); Farias (Sau), Pavoletti (Cerri).

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley (Tonelli), Andersen, Murru; Barreto, Ekdal (Praet), Jankto (Linetty); Ramirez; Defrel, Quagliarella.