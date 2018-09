Ultime su Empoli-Milan: assenze per gli azzurri. Higuain indispensabile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emergenza assoluta a centrocampo per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli in vista della gara di giovedì contro il Milan: Acquah è out, Zajc fermo per squalifica. Sarà certamente 4-3-1-2 con Caputo e La Gumina davanti, poi tutto dipenderà dalla posizione di Krunic. Se giocherà da interno, spazio a Traorè sulla trequarti, altrimenti dentro Brighi nei tre con Bennacer e Capezzi. Dietro Rasmussen favorito su Maietta. Nel Milan restano in dubbio Caldara e Cutrone, possibile conferma per il tandem Musacchio-Romagnoli. Nei tre in attacco, invece, confermato Higuain, poi Castillejo potrebbe prendere il posto di uno tra Suso e Calhanoglu.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen (Maietta), Silvestre, Veseli (Pasqual); Bennacer, Capezzi, Krunic; Traorè (Brighi); La Gumina, Caputo.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (Laxalt); Kessie, Biglia, Bonaventura (Bakayoko); Suso (Castillejo), Higuain, Calhanoglu.