Ultime su Inter-Fiorentina: torna Perisic, dubbi in mezzo. Pjaca rifiata?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anticipo del turno infrasettimanale di Serie A tra Inter e Fiorentina, a San Siro i nerazzurri ritrovano De Vrij dal 1' in difesa. Dubbio tra Dalbert e Asamoah sull'esterno sinistro del 4-2-3-1 di Luciano Spalletti che dovrebbe schierare Gagliardini e Brozovic in mediana ma scalpita l'ex Borja Valero. Tanti dubbi sulla trequarti: Politano o Candreva, Nainggolan o Keita per una maglia dall'inizio. Torna Perisic, certo di un posto anche Icardi. Stefano Pioli potrebbe far rifiatare almeno uno tra Chiesa e Pjaca, si scaldano Mirallas e Eysseric. Edimilson Fernandes prenderà il posto di Gerson in mezzo, dietro confermata la presenza di Lafont tra i pali che torna dopo l'infortunio.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic (Borja Valero), Gagliardini (Vecino); Candreva (Politano), Nainggolan (Keita), Perisic; Icardi.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes, Chiesa (Mirallas), Simeone, Eysseric (Pjaca).