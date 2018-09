Ultime su Napoli-Parma: Ancelotti e D'Aversa preparano turnover

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti potrebbe confermare il 4-4-2 per sfidare il Parma di Roberto D'Aversa. Tornano Allan, Zielinski e Milik dal 1', potrebbe giocare ancora Insigne nel tandem d'attacco col napoletano in ballottaggio con Mertens ma favorito. Callejon o Ounas a destra, Diawara più di Fabian Ruiz in mediana, può rifiatare Hamsik mentre in difesa Malcuit può prendere il posto di Hysaj. Nel Parma possibile turn-over annunciato da D'Aversa: Ciciretti insidia Di Gaudio per un posto nel tridente, possono cambiare i terzini con Gazzola e Dimarco per Iacoponi e Gobbi. In mediana, invece, Deiola può prendere il posto di Rigoni. Sempre out Grassi e Dezi.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Maksimovic (Koulibaly), Mario Rui; Callejon (Ounas), Allan, Diawara (Fabian), Zielinski; Milik, Insigne (Mertens).

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Deiola (Rigoni), Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti (Di Gaudio).