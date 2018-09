Ultime su Roma-Frosinone: Schick o Dzeko dal 1'. Torna Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In crisi di risultati, la Roma è in ritiro a Trigoria ed Eusebio Di Francesco ha diversi dubbi di formazione per sfidare il Frosinone di Moreno Longo ancora a secco di gol. Il primo è tra Schick e Dzeko in attacco. Out Perotti per infortunio, il tridente dovrebbe essere completato da Under e da El Shaarawy. Nzonzi più di De Rossi in regia con Pastore che ritorna e con uno tra Cristante e Pellegrini. Dietro Manolas, Fazio e Juan Jesus si giocano le tre maglie da titolari in retroguardia. Nei frusinati, invece, classico 3-5-2 per Longo: Campbell o Ciano dall'inizio con Perica, in mediana out Maiello. E' pronto Cassata, confermati Chibsah e Hallfredsson. Dietro pochi dubbi con Capuano e Goldaniga ai fianchi di Salamon con Sportiello tra i pali.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio (Juan Jesus), Kolarov; Lo.Pellegrini (Cristante), Nzonzi, Pastore; Under, Schick (Dzeko), El Shaarawy.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Perica, Ciano (Campbell).