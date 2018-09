Ultime su SPAL-Sassuolo: dubbi in attacco per Semplici e De Zerbi

© foto di Federico Gaetano

Meno due alla gara tra le grandi sorprese della Serie A, SPAL e Sassuolo. Leonardo Semplici ha il dubbio Petagna: pronto Paloschi al fianco di Antenucci. Turnover possibile in mediana: pronto Valdifiori in luogo di Schiattarella, Missiroli è insidiato da Valoti mentre Fares sulla sinistra da Costa. Nel Sassuolo, invece, solito dubbio in attacco: scalpita Babacar, si gioca stavolta il posto con Boateng mentre paiono certi di due maglie dal 1' Berardi e Di Francesco. Chiudono il giro dei ballottaggi per la formazione di Roberto De Zerbi, le classiche sfide tra Marlon e Magnani, per un posto al centro della difesa al fianco di Ferrari e quella tra Bourabia e Sensi in mediana.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli (Valoti), Valdifiori (Schiattarella), Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna (Paloschi).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani (Marlon), Rogerio; Locatelli, Magnanelli (Duncan), Sensi (Bourabia); Berardi, Boateng (Babacar), Di Francesco.