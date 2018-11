Un anno dal disastro - Il tecnico che non voleva (quasi) nessuno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sarebbero molti modi per evidenziare l'inadeguatezza della classe politica dell'ultimo anno, dall'eliminazione di Italia-Svezia 0-0 in poi. Le elezioni, le litigate, le mancate dimissioni, l'arrivo di un Commissario. Ecco, sono le parole di Roberto Fabbricini a dare il quadro più desolante. "La scelta del ct è stata contestata dai federati. Roberto Mancini è stato sicuramente una buona scelta,ma non è stata mia. La decisione spettava unicamente ad Alessandro Costacurta, che è partito in quarta con i tre nomi: Ancelotti, il suo preferito, poi Mancini e Di Biagio. Io avevo proposto allenatori di Serie A come Marco Giampaolo, Gian Piero Gasperini o Claudio Ranieri. Ma Costacurta mi disse "non facciamoci ridere dietro", e scelse Mancini".

Come può l'ex Commissario FIGC riportare certe frasi, renderle pubbliche, per discostarsi pubblicamente da un'opzione che solamente ora sta dando buoni risultati? La salvezza in Nations League è il primo mattoncino positivo da un periodo più o meno lungo di tempo, ma come può un Commissario pensare che, dopo una scelta come Ventura - carriera buona ma non eccellente, zero trofei vinti, mai allenato una grande - si possa replicare, probabilmente per una questione di budget, lo stesso impianto?

Costacurta forse non avrà salvato il calcio italiano, ma nelle sue scelte c'è una linearità. Con Ancelotti probabilmente si puntava il migliore allenatore italiano in attività - con Antonio Conte e Massimiliano Allegri - perfetto per la Nazionale. Con Di Biagio c'era una continuità, una scelta alla Maldini dei tempi che furono, promosso dall'Under21... ma il curriculum di Cesare era davvero diverso rispetto a quello di Di Biagio. E poi Mancini che ha vinto più o meno ovunque dove sia andato, Zenit a parte. Insomma, non lo voleva (quasi) nessuno. Ma dopo sei mesi di attesa, dall'esonero di Ventura, i tentativi di Tavecchio di convincere un big per sponsorizzare la sua permanenza in FIGC e le prime amichevoli con Di Biagio fra Argentina (quella delle riserve, sconfitta per 2-0) e Inghilterra, doveva arrivare uno dal grande nome e dal buon curriculum. Impossibile non capirlo.