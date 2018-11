Un anno dal disastro - Undici mesi per un Presidente. Ma non un ct

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Undici mesi per un nuovo Presidente. In qualsiasi altra Nazione del Mondo sarebbe uno scandalo, in Italia è passato quasi tutto come la normalità. Le dimissioni di Carlo Tavecchio, dopo una settimana di pressioni inaudite, sono firmate il 20 di novembre del 2017. Italia-Svezia 0-0 non è uno sbiadito ricordo, il dibattito sulle colpe politiche è abbastanza profondo e caldo. A margine della presentazione del nuovo stadio dell'Atalanta, Giovanni Malagò ebbe parole molto forti: "Fossi in Tavecchio mi dimetterei, anche se ha il potere di fare quello che vuole. A livello giuridico non posso commissariare il presidente della Federcalcio".

La cosa bella del calcio è che non è come in politica. Nessuno può imputare le colpe di un fallimento ad altri. Il risultato era lì da guardare, dopo 60 anni non eravamo al Mondiale. Eppure Tavecchio voleva respingere gli addebiti. "Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato". Nel calcio, bene o male, contano i risultati.

Due mesi dopo, il 27 gennaio, erano in programma le elezioni. Cosimo Sibilia sembrava il prescelto, poiché capace di contare sull'appoggio dei voti della LND, mentre più dietro apparivano Damiano Tommasi e Gabriele Gravina. Alla fine fu naufragio per una manciata di voti e commissariamento con Roberto Fabbricini e vice Alessandro Costacurta, mentre commissario della Lega Serie A fu scelto proprio Malagò. "Quando ha cominciato a circolare il mio nome, ho sentito mormorii come se fossi una persona nuova di questo mondo, quasi un parvenue. Io non sono un Carneade" furono le prime parole di Fabbricini.

A commissariamento finito e bocce ferme, l'Italia di Fabbricini ha avuto più di un problema. Il non voler scegliere su B e C, trascinando le cose all'infinito per mantenere lo status quo, quasi gattopardescamente. Il commissario tecnico non è stato scelto dal numero uno, che avrebbe preferito altri nomi e non quello di Roberto Mancini. Infine è arrivato, a undici mesi dalle dimissioni di Carlo Tavecchio, Gabriele Gravina, la stessa persona candidata a gennaio e che non aveva raggiunto il quorum richiesto per diventare il Presidente della FIGC. E che ora avrà un gran lavoro da fare per ridare credibilità al movimento.