"Il mio amico Leo". E' questo il titolo del libro, un romanzo sul bullismo, firmato da Leonardo Bonucci e dal giornalista di Gazzetta Francesco Ceniti. L'attuale capitano della Juventus ha spiegato alla rosea i motivi di questo lavoro, definito da Walter Veltroni nella prefazione come un 'racconto fantastico di una storia terribilmente vera': "Il motivo? Un episodio accaduto quando avevo 14 anni. A Viterbo mi sono trovato in una situazione particolare, minacciato da un ragazzo di due anni più grande. Mi ha spinto e chiesto di dargli quello che avevo in tasca", racconta Bonucci che poi esorta i ragazzi vittima di certi atteggiamenti a parlarne. "Da piccolo ero timido, bisogna chiedere aiuto e non isolarsi. Lo sport fa diventare più sicuri", la chiosa finale del difensore bianconero ed azzurro.