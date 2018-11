Un calcio arretrato, più che un calcio romantico

© foto di Image Sport

Un calcio arretrato troppo spesso confuso con un calcio romantico. Nascosto sotto il velo di una nostalgia che, in quanto tale, evoca sempre dolci ricordi ma che rischia di creare delle storture nel racconto di un movimento calcistico come quello argentino che sta attraversando uno dei momenti più delicati e difficili della sua storia e che deve ripensarsi. Ripartire da altre basi. Nulla da dire sulla passione, che è e resta l'anima di questo sport. E che è giusto esaltare. Però, c'è anche molto altro e c'è soprattutto un ruolo dei tifosi non del tutto sano.

Perché l'autobus dei giocatori del Boca è passato in uno dei punti di ritrovo più caldi di tifosi del River fuori il Monumental? E' una della domande che vanno per la maggiore in queste ore. Domanda a cui, ascoltando un po' di testimonianze dall'Argentina, non è difficile dare una risposta. L'hanno deciso i tifosi, gli ultras, con un accordo più o meno tacito con la polizia. Ultras che ormai in Argentina da una quindicina d'anni non sono più solo dei tifosi, ma una entità ben definita e con sempre più potere politico. Decidono. E decidono troppo. Hanno appoggi politici e influenzano direttamente le scelte delle società.

Una deriva che in Argentina s'è tramutata in una vera e propria piaga sociale, sfociata in una figuraccia mondiale che non è proprio inaspettata. "La situazione non è più sotto controllo", ci dicono tutti gli addetti ai lavori che vivono e lavorano a Buenos Aires e dintorni. E quando a una ventina di giorni dalla doppia sfida Mauricio Macrì - presidente dell'Argentina che per 13 anni è stato presidente del Boca - parla del match in termini di festa, come di una doppia sfida in cui i tifosi del River dovrebbero andare alla Bombonera e viceversa, trascende la realtà dei fatti lanciandosi in un mondo ideale che per il momento è molto lontano dalla realtà dei fatti.

Non solo (e giustamente...) ai tifosi ospiti sono stati chiusi i due stadi, ma ciò non è bastato per evitare che lo spettacolo venisse rovinato. O meglio, che non andasse nemmeno in scena. "Si stava meglio 30 anni fa, quando fare il tifoso non era un business", ci raccontano dall'Argentina. Un movimento calcistico sempre più aggrovigliato in distorte dinamiche interne che ha bisogno di un repulisti. Di ripartire da dinamiche più moderne. Altrimenti, il rischio è quello di restare sempre più ai margini del calcio Mondiale. Di essere sempre meno competitivo (il confronto con l'Europa è sempre più impari) e di riempire le pagine dei giornali sempre più per fatti di cronaca nera e sempre meno per quelli di cronaca calcistica. Nonostante una passione e una tradizione per certi versi impareggiabile.