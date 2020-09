Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Barcellona. Priorità all'erede di Suarez

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Poco e niente, considerando che l'attenzione è stata monopolizzata dal caso Messi, rientrato ufficialmente soltanto ieri. Da quando il Barcellona è uscito dalla Champions League con l'8-2 contro il Bayern Monaco, la dirigenza culé ha pensato soltanto a come fare per non perdere il calciatore più forte al mondo. Prima, invece, aveva già completato un bell'affare con la Juventus: con Arthur a Torino, in Catalogna hanno accolto molto volentieri Pjanic, quasi l'unico colpo messo a segno fin qui. Sono arrivati anche Trincao dallo Sporting Braga e Matheus Fernandes dal Palmeiras, ma si tratta di operazioni minori. Per quanto riguarda le cessioni, è partito anche Carles Perez verso Roma, Ivan Rakitic è tornato al Siviglia e Marc Cucurella è rimasto al Getafe.

Cosa deve fare. Sistemato l'affair-Messi, è il momento di completare le partenze più importanti. Luis Suarez, ad esempio, non fa più parte del progetto e andrà via (alla Juventus?). Stesso discorso per Arturo Vidal, anch'egli verso l'Italia: lo attende l'Inter. Poi, però, bisognerà soffermarsi sui modi per potenziare la rosa. Servirà sicuramente un centrocampista da far ruotare coi titolari, ma soprattutto un bomber gradito a Messi che possa rimpiazzare Suarez. Tra Lautaro Martinez (complicato), Memphis Depay (più semplice) e qualche idea last-minute da tenere in considerazione.

Il probabile undici (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; PJANIC, Busquets, De Jong; Dembélé, Griezmann, Messi. All. KOEMAN.