Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Bayern Monaco per bissare la Champions

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. I campioni del mondo hanno una rosa da fare invidia a chiunque altro in Europa. Un organico, tra l'altro, già migliorato con un colpo di primissimo spessore: Leroy Sané, prelevato dal Manchester City per 45 milioni di euro circa (più bonus), dovrà battagliare per conquistarsi un posto da titolare a discapito di Coman o Gnabry. Per il resto erano già stati bloccati Alexander Nubel, preso a parametro zero, e il giovane Tanguy Nzianzou. Sono andati via per fine prestito, invece, Ivan Perisic, Philippe Coutinho e Alvaro Odriozola, rispettivamente a Inter, Barcellona e Real Madrid.

Cosa deve fare. Poco o nulla. L'unico reparto che potrebbe aver bisogno di un innesto (per la panchina) è il centrocampo e per questo anche per il Bayern Monaco s'è fatto il nome di Marcelo Brozovic dell'Inter. Da Milano, inoltre, potrebbe tornare anche lo stesso Perisic, che ha registrato le parole al miele spese nei suoi confronti dall'allenatore Hans Flick: la trattativa per abbassare il riscatto fissato inizialmente a 20 milioni è ancora in corso, ma non è da escludere che il croato alla fine resti in Italia. Sarà un mercato freddo e lento quello della squadra che ad oggi non ha rivali in tutta Europa.

Il probabile undici (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, SANE, Lewandowski. All. Flick.