Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Benevento per andare a caccia della salvezza

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato.

Cosa ha fatto finora - Mercato scoppiettante per il Benevento, nella stagione del ritorno in Serie A. Il primo colpo ad effetto, sfumati Remy e Sturridge, è stato Kamil Glik, reduce dagli anni nel Principato di Monaco. Oltre all'ex Torino, sono arrivati in Campani Artur Ionita dal Cagliari, Gianluca Lapadula dal Genoa, Gianluca Caprari dalla Sampdoria e Daam Foulon dal Waasland-Beveren, difensore definito da Inzaghi "una scoperta". In uscita, invece, formalizzati gli addii di Massimo Coda e Bright Gyamfi.

Cosa deve fare - Radiomercato racconta di un Benevento intenzionato a regalare almeno un altro profilo offensivo a Pippo Inzaghi. I nomi? Tanti e diversi, dall'ex Empoli Zajc a Cornelius e Gervinho fino al sogno Justin Kluivert. Quindi dovrebbe arrivare un nuovo centrocampista di sostanza, Bryan Dabo della Fiorentina è il profilo che oggi sembra più vicino.

Il probabile undici - (4-3-2-1): Montipò, Maggio, GLIK, Caldirola, Barba; IONITA, Schiattarella, Hetemaj; Sau, CAPRARI; LAPADULA. All. Inzaghi (confermato)