Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Bologna per provare a puntare l'Europa

vedi letture

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora La conferma di Sinisa Mihajlovic per consoldiare le fondamenta del progetto di Joey Saputo. Sfoltire la rosa come priorità: l'addio di Mattia Destro e la cessione di Ladislav Krejci per adesso come cessioni andate a segno. Dentro due giocatori, colpi mirati e voluti, tra presente e futuro: l'esterno destro Lorenzo De Silvestri che era in svincolo dal Torino e il trequartista Emanuel Vignato, acquisto di fatto già definito e ratificato in questa sessione.

Cosa deve fare La difesa è puntellata, in arrivo anche il giovane scozzese Aaron Hickey dall'Heart come vice Dijks. Da non escludere, però, un altro centrale: piace Juan Jesus della Roma. La priorità adesso è far partire Federico Santander e trovare un centravanti, tra i nomi anche quello dello svincolato Fabio Borini. Occhio anche all'ipotesi trequartista col sogno Stephan El Shaarawy che adesso milita in Cina. Due obiettivi confermati all'estero: Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev e Tomas Badaloni del Godoy Cruz. Via Diego Falcinelli: andrà alla Reggina.

Il probabile undici (4-2-3-1): Skorupski; DE SILVESTRI, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic (confermato)