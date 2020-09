Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Borussia Dortmund per insidiare il Bayern

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Il mercato del Borussia Dortmund è, come al solito, studiato e strategico. Perso Achraf Hakimi per fine prestito, bisognava coprire la falla lasciata sulla fascia destra ed è stato subito fatto, mettendo sotto contratto Thomas Meunier, svincolatosi dal PSG. Un po' di esperienza per una squadra giovane e che lo sarà ancor di più il prossimo anno. Perché gli altri colpi riguardano degli Under già belli e maturi. Jude Bellingham, acquistato dal Birmingham per 26,5 milioni, è uno dei migliori prospetti d'Inghilterra e sarà inserito subito nelle rotazioni a centrocampo. Jesus Reinier, arrivato in prestito biennale dal Real Madrid, sostituisce numericamente Mario Goetze e arricchirà un già fantasioso reparto offensivo e darà maggiore imprevedibilità a Lucien Favre e i suoi. Pochi anche gli esuberi. C'era Omer Toprak, già venduto per 4 milioni al Werder Brema.

Cosa deve fare. L'organico è praticamente completato in ogni reparto. Con il possibile spostamento di Emre Can, prelevato a gennaio dalla Juventus per 25 milioni di euro, sulla linea difensiva nel 3-4-2-1 che ha disegnato l'allenatore francese nel finale della scorsa stagione, è possibile che i gialloneri potrebbero restare vigili soltanto sul mercato dei centrocampisti (e delle eventuali occasioni in altri ruoli). Non è una necessità forte, ma a Favre potrebbe servire qualche altro calciatore su cui contare in mediana. Una seconda linea, magari anche giovane. L'organico per tornare ad insidiare il Bayern Monaco in Bundesliga è praticamente già fatto.

Il probabile undici (3-4-2-1): Burki; Emre Can, Hummels, Akanji; MEUNIER, Witsel, BELLINGHAM, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland. All. Favre