Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Cagliari, aspettando Nainggolan

vedi letture

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Il principale rinforzo è a centrocampo: dall'Ajax è arrivato infatti in prestito Razvan Marin, regista romeno classe 1996. Con lui, è tornato nel capoluogo il portiere Aresti, all'Olbia nell'ultima stagione. In uscita, a fine contratto via due senatori come Cacciatore e Cigarini, mentre Artur Ionita è stato ceduto al Benevento. Come dicono gli inglesi, the best is yet to come.

Cosa deve fare - Riportare a casa Radja Nainggolan: il centrocampista belga, rientrato all'Inter, è ancora una volta il grande obiettivo dei sardi. Che intanto procedono spediti anche su altri fronti: in difesa è molto vicino Federico Fazio dalla Roma, in via di definizione vi sono due innesti giovani e interessanti come Riccardo Sottil (dalla Fiorentina) e Gabriele Zappa (dal Pescara). In difesa i rossoblù sono sempre attivi su Davide Calabria del Milan, in attacco fari puntati su Adam Ounas del Napoli. Da capire il futuro di Leonardo Pavoletti e Luca Ceppitelli: il Genoa bussa per il bomber, al rientro dall'infortunio. Mentre il difensore piace, su tutte, alla Fiorentina, ma anche a Parma e Torino. Tante richieste anche per Diego Farias, rientrato dal prestito al Lecce.

Il probabile undici - (4-3-3): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, MARIN, Rog; Joao Pedro, Simeone, Pereiro. All: DI FRANCESCO (nuovo).