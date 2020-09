Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Chelsea. L'ultima pazzia di una folle estate?

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Tutto. Dalla difesa all'attacco, passando per il centrocampo, il Chelsea ha puntellato già ogni reparto. E' stata l'estate delle follie per i Blues, veri e propri padroni del mercato fin dalla fine della scorsa stagione. Hakim Ziyech dall'Ajax è stato il colpo che ha fatto da apripista ad una sessione da protagonisti assoluto. Frank Lampard e i suoi uomini mercato, grazie al benestare del patron Roman Abramovich, hanno messo a segno altri quattro acquisti di primissimo livello e pagati fior di quattrini. Kai Havertz, appena annunciato, è stato acquistato per 80 milioni dal Bayer Leverkusen. Timo Werner per 53 dal Lipsia, Ben Chilwell per più di 50 dal Leicester. E poi a parametro zero (ma con ingaggio di 10 milioni) Thiago Silva per sistemare anche la zona centrale della difesa. Ceduti i soli Mario Pasalic all'Atalanta e Nathan All'Atletico Mineiro.

Cosa deve fare. Un'ultima pazzia in questa folle estate londinese potrebbe essere all'orizzonte. Perché Lampard vorrebbe cambiare pure il portiere, non ritenendo Kepa Arrizabalaga all'altezza di una rosa così forte. Sono stati sondati tantissimi profili: dai low cost Pope e Onana all'eventuale colpaccio Gianluigi Donnarumma che ad oggi appare però quasi impossibile. Ma non sono da escludere sorprese: quando gli viene chiesto uno sforzo, difficilmente Abramovich si tira indietro. Occhio però anche a ciò che accade in uscita: l'Inter, infatti, è molto interessata a Kanté, ma anche in questo caso l'affare sarebbe molto complicato.

Il probabile undici (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, THIAGO SILVA, CHILWELL; Kante, Jorginho; ZIYECH, HAVERTZ, Pulisic; WERNER. All. Lampard.