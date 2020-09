Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Crotone. La sessione della rivoluzione

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora Una rivoluzione attesa e che deve ancora prendere corpo. Il mercato del Crotone è appena iniziato e lo ha fatto col botto: Lisandro Magallan in prestito dall'Ajax, con diritto di riscatto legato alla salvezza. Un colpo da novanta per il club di Vrenna, dietro c'è stata anche l'importante conferma di Luca Marrone. Due gli addii di giocatori ai quali non sono stati rinnovati i contratti: Maxi Lopez, che è andato alla Sambenedettese, e Andrea Barberis, al Monza.

Cosa deve fare Forse almeno dieci colpi per il tecnico Giovanni Stroppa. Il prossimo sarà Eduardo Henrique, centrocampista in arrivo dallo Sporting Club de Portugal. In mediana ci sono Luca Cigarini e Milos Vulic della Stella Rossa, mentre per Lucien Agoumé dell'Inter la trattativa è in corso. In casa nerazzurra piace anche Sebastiano Esposito, perché il Crotone vuol fare almeno una punta. Tra gli altri nomi, Diego Farias del Cagliari e Samuel Di Carmine dell'Hellas. Obiettivi sugli esterni: idee Arkadiusz Reca dell'Atalanta e Cristian Dell'Orco del Sassuolo. Praticamente definiti anche gli arrivi di Emmanuele Riviere e Andrea Rispoli.

Il probabile undici (4-2-3-1): Cordaz; Golemic, MARRONE, MAGALLAN; Mustacchio, Gerbo, Crociata, Benali, Molina; Messias, Simy. All: Stroppa (confermato).