Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Genoa per non salvarsi all'ultima giornata

Cosa ha fatto finora - Il Grifone si è tenuto stretto Mattia Perin: il portiere resta in rossoblù e per ora è l'unico acquisto ufficiale. Di un Genoa nuovo però: la rivoluzione estiva dei liguri è infatti iniziata con la dirigenza, dove è arrivato Daniele Faggiano in cabina di comando. Panchina affidata a Maran.

Cosa deve fare - Fari puntati sul centravanti, probabilmente doppio: in ballo ci sono la conferma di Antonio Sanabria e il ritorno di Leonardo Pavoletti. Il prossimo innesto, in ogni caso, dovrebbe essere Lennart Czyborra, che sembrava a un passo dal Cagliari ma è ora molto vicino a Genova. In attacco piacciono sia Ounas che Younes ("se ne prendo uno al posto dell'altro non sbaglio comunque", ha dichiarato Faggiano nei giorni scorsi a TMW), da capire il futuro di Criscito e Schone. A proposito di ritorni eccellenti: a centrocampo si valuta quello del General, Tomas Rincon, oggi al Torino dove al momento non sembra al centro del progetto. Occhi in casa Inter: piace Ranocchia. E nel mirino c'è anche un ex nerazzurro come Borja Valero. Tanti nomi, per cambiare la storia recente: il Genoa non può correre solo per salvarsi all'ultima giornata. È questa, in fin dei conti, la sfida principale del nuovo corso rossoblù.

IL PROBABILE UNDICI - (4-3-1-2): PERIN; Biraschi, Zapata, Masiello, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro; Pandev; Favilli, Pinamonti. All: MARAN (nuovo).