Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Liverpool. Klopp riparte dai fedelissimi

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Lo scorso anno è stato quello del ritorno in vetta alla Premier League e del titolo stra-meritato e vinto con svariate giornate d'anticipo. La prossima dovrebbe essere la stagione della conferma del Liverpool, chiamato a bissare il successo e a dare di nuovo l'assalto alla Champions League. Per una stagione di conferma, un mercato di conferma. Jurgen Klopp ha tenuto fede in toto all'organico che gli ha permesso di vincere il campionato, che sarà puntellato poco o nulla. Fin qui è stato acquistato un terzino sinistro, Kostas Tsimikas (13 milioni di euro all'Olympiacos), per fare il vice-Robertson. In uscita, invece, è stato ceduto Dejan Lovren, allo Zenit per 12 milioni.

Cosa deve fare. Tanto del mercato in entrata dipenderà dalle cessioni. Klopp vorrebbe tenere tutti, visto che di esuberi ce ne sono pochi, ma le sirene provenienti da Barcellona potrebbero far vacillare Georgino Wijnaldum, che potrebbe abbracciare il suo ex c.t. Koeman in Catalogna. Dovesse essere ceduto, andrebbe poi sostituito. E il preferito dei Reds è Thiago Alcantara, campione d'Europa da protagonista con il Bayern Monaco. Poi potrà arrivare al massimo una seconda linea in difesa. Non sarà un mercato ricco, la strada è già segnata.

Il probabile undici (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.