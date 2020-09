Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Man City. Koulibaly per completare l'organico

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Finito recentemente nel mirino della UEFA in ragione delle norme del Fair Play Finanziario e in virtù del periodo di profonda crisi economica dovuto allo scoppio della pandemia e al temporaneo stop di marzo, aprile e maggio scorsi, per il Manchester City non si profila un mercato da paperone, sicuramente non al livello delle ultime sessioni multimilionarie. Il grosso, comunque, è stato già portato a termine. La cessione di Leroy Sané al Bayern Monaco ha portato alle casse dei Citizens i 45 milioni che sono serviti per convincere il Bournemouth a cedere Nathan Aké, tra i migliori difensori delle ultime due stagioni di Premier League. Per sostituire l'ala tedesca, invece, Pep Guardiola è andato nella sua Spagna a prendersi uno dei più interessanti prospetti iberici, Ferran Torres, pagato 23 milioni dal Valencia. Per il resto, operazioni minori: sono arrivati anche Yan Couto, 18 anni ex Coritiba, e Issa Kaboré, 19 anni ex Mechelen.

Cosa deve fare. Non è finita qui. Nelle ultime settimane il Manchester City è stato impegnato nell'affare-Lionel Messi - sfumato per la clausola da 700 milioni ufficialmente ancora in vigore - e non ha fatto passi in avanti nelle altre piste fin qui battute. A Guardiola serve un altro difensore centrale (nell'ultima stagione ha agito spesso il centrocampista Fernandinho in quella posizione) e la priorità resta Kalidou Koulibaly. Fali Ramadani sta conducendo la trattativa, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. Soltanto dopo si penserà a qualche altro innesto. Magari un terzino, il ruolo ad oggi più scoperto.

Il probabile undici (4-3-3): Ederson; Walker, AKE, Stones, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; FERRAN TORRES, Aguero, Sterling. All. Guardiola.