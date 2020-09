Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Man United. Manca solo un'ala

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Un solo acquisto, ma buono. Non è stato un mercato ricco di colpi per il Manchester United, che ha gioito solo recentemente, quando è riuscito a convincere l'Ajax a cedere Donny van de Beek per circa 40 milioni di euro. L'acquisto del centrocampista olandese è l'unico messo a referto fin qui e va a completare un reparto, il centrocampo, già di grandissimo livello con Pogba e Bruno Fernandes. Anche in uscita il mercato è abbastanza fermo. Ceduto Alexis Sanchez a parametro zero all'Inter e prestato Tahith Chong al Werder Brema, nelle casse dei Red Devils non è arrivata la pecunia necessaria per un'altra sessione da paperone.

Cosa deve fare. In primis vanno perfezionate alcune cessioni, tra cui quella di Chris Smalling alla Roma, al fine di incassare una manciata di milioni. Poi Ole Gunnar Solskjaer potrà dare la caccia ad un altro rinforzo per il reparto avanzato, dove nel mirino ci sono anche alcuni profili 'italiani' come Justin Kluivert e Douglas Costa, oltre al sogno (impossibile) Jadon Sancho. Il manager norvegese necessita anche di un rammendo in difesa: può dunque arrivare un centrale (il 19enne Benoit Badiashile del Monaco?) nei prossimi trenta giorni.

Il probabile undici (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; VAN DE BEEK, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Martial; Rashford. All. Solskjaer