Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Milan. Dopo Ibra, Diaz e Tonali

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Non sarà un nuovo acquisto, ma il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ci assomiglia tanto. Un'altra conferma, in questo caso un riscatto, è quella di Simon Kjaer. Riscattato anche Saelemaekers, è arrivato il giovane Kalulu dal Lione. Il colpo, finora, è Brahim Diaz, talento prelevato dal Real Madrid. Ma il prossimo affare è già in canna: Sandro Tonali a giorni sarà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. In uscita, via Biglia e Bonaventura svincolati, mentre Rodriguez è andato al Torino e Reina alla Lazio.

Cosa deve fare. Detto di Tonali, il successivo innesto dovrebbe comunque arrivare a centrocampo: Maldini ha da tempo messo nel mirino Tiemoué Bakayoko. Principio d'accordo col Chelsea, più complicata al momento l'idea Florentino, che rimane un'alternativa al francese. In porta il club meneghino insegue il ritorno di Asmir Begovic, ma vaglia le alternative per il ruolo di secondo portiere (Mirante e Consigli tra i nomi). Alle spalle di quel Gianluigi Donnarumma il cui rinnovo resta pur sempre un tema d'attualità a Milanello. E poi? Possibili altri due innesti, uno in difesa e l'altro in attacco. Sul primo fronte, attenzione al profilo di German Pezzella, piacciono anche Milenkovic e Nacho. In attacco, la suggestione è Federico Chiesa: strapparlo alla Fiorentina non sarà semplice, ma i rossoneri ci pensano. Con i viola, in uscita, si può parlare di Lucas Paquetà, che sembra ai saluti.

Il probabile undici (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; BRAHIM DIAZ, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli (confermato).