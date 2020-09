Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Napoli, imparando dai propri errori

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Due centravanti per Gattuso: gli azzurri si sono regalati Victor Osimhen, acquisto più costoso nella storia del club, ma anche Andrea Petagna, già bloccato a gennaio. Come Amir Rrahmani: il difensore ex Verona rimarrà sicuramente, l'ariete ex SPAL potrebbe essere inserito in qualche trattativa, anche se può giocarsi le sue carte alla corte di Ringhio. È di poche ore fa l'ufficialità della cessione di Karnezis, ma l'addio più doloroso è sicuramente quello di José Callejon, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo, a differenza di Mertens, e ha salutato tra le lacrime della finale di Coppa Italia. Definita, ma non ancora ufficializzata, la cessione di Allan, che ritrova Ancelotti all'Everton.

Cosa deve fare - Dopo il brasiliano, potrebbe essere il turno di Kalidou Koulibaly: archiviato il sogno Messi, il Manchester City può affondare sul difensore centrale, che per 75 milioni di euro potrebbe partire, anche perché ADL ha chiarito di aver imparato dagli errori del passato. Al suo posto, due nomi: Sokratis Papastathoupolos, in uscita dall'Arsenal, come pure Marcos Senesi, 23enne del Feyenoord seguito anche dalla Roma. I giallorossi, in un modo o nell'altro, sono comunque protagonisti nel mercato del Napoli: Giuntoli punta con decisione Jordan Veretout, per ora i capitolini non aprono più di tanto. E poi c'è la questione Arek Milik: il centravanti polacco è in scadenza di contratto e destinato a partire. La Juve è al momento archiviata, la Roma è una destinazione più che possibile, ma soltanto se Dzeko diventerà bianconero. Dalla Capitale, invece, potrebbe arrivare Cengiz Under: in alternativa, piace (e tanto) Jeremie Boga. Un esterno offensivo, comunque, arriverà. Anche perché sia Ounas che Younes hanno le valigie in mano. Novità attese anche sulla fascia difensiva sinistra: Ghoulam piace in Inghilterra, per la sua eredità il Napoli ha già bloccato il giovane polacco Karbownik.

Il probabile undici -(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, OSIMHEN, Insigne. All: Gattuso (confermato).