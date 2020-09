Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Parma per provare a fare il salto in classifica

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Poco o niente. In entrata, non si registrano ancora movimenti ufficiali da parte del Parma, escludendo ovviamente il nuovo ds Carli ed il nuovo tecnico Liverani. In uscita, pesantissimo ma ampiamente metabolizzato l'addio di Dejan Kulusevski. Con lo svedese hanno salutato anche Barillà, Radu e Nocciolini.

Cosa deve fare - Il probabile addio di Darmian costringerà il club a cercare un nuovo difensore destro. Poi potrebbe arrivare qualche volto nuovo a centrocampo in sostituzione di Barillà, col preferito di Liverani che sarebbe Mancosu dopo l'ottima stagione al Lecce. Quindi l'attacco, dove servirà un nuovo innesto per compensare l'addio di Kulusevski. I nomi fatti sono tanti e diversi: da Lozano e Llorente del Napoli, a Ebrima Colley dell'Atalanta, Ernesto Torregrossa del Brescia e Samuel Di Carmine del Verona.

Il probabile undici - (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Brugman, Scozzarella; Kurtic; Inglese, Cornelius. All: LIVERANI (nuovo)