Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il PSG. Un mediano e l'erede di Thiago Silva

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Ricordando che la Ligue 1 non è ripartita dopo lo stop a causa della pandemia, il mercato del PSG parte da lontano ma col freno a mano tirato. Già da tempo a Parigi studiano un modo per migliorare un organico già molto forte. Nel corso di quest'estate è stato riscatto Mauro Icardi dall'Inter per 50 milioni e, proprio oggi, è stato annunciato l'acquisto di Sergio Rico dal Siviglia per 6 milioni (anche lui era già in Francia in prestito). In uscita, invece, solo brutte notizie. Scaduti i contratti di Edinson Cavani, Thiago Silva e Thomas Meunier, il PSG non ha raccimolato neanche un euro, perdendoli tutti a zero.

Cosa deve fare. Adesso vanno coperti gli slot lasciati vuoti da chi è andato via. A Thomas Tuchel occorre senza dubbio un difensore centrale che possa entrare nelle rotazioni con Kimpembé e Marquinhos (spesso adattato a centrocampo) e non è un caso se al club di Al-Khelaifi è stato accostato anche il nome di Milan Skriniar. Potrebbe servire anche un terzino e per questo nel mirino figura anche Hector Bellerin dell'Arsenal. In questi trenta giorni bisognerà affondare il colpo anche per un centrocampista da affiancare a Verratti e Gueyé. Piace Brozovic, ma la pista potrà scaldarsi solo dopo l'arrivo di Vidal all'Inter. Forse, poi, sarà fatto qualcosina anche in attacco. Con Icardi e Choupo-Moting in rosa, però, si potrebbe anche rimanere così e non rimpiazzare Cavani. Le priorità sono collocate dalla cintola in giù.

Il probabile undici (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Gueye, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria; Icardi. All. Tuchel.