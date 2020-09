Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Real Madrid. Partita l'Operacion Salida

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. "Operaciòn Salida". L'hanno rinominato così in Spagna il mercato che sinora ha portato avanti il Real Madrid nel corso di questa sessione estiva perché le merengues per ora hanno uno ed un solo obiettivo: cedere tutti gli esuberi. E, di conseguenza, sfoltire la rosa, ridurre il tetto ingaggi e far fronte perbene alla crisi economica post-Covid. Non male i risultati (e il denaro) accumulati: Achraf Hakimi all'Iter per 40 milioni, Oscar Rodriguez al Siviglia per 15 milioni, Javi Sanchez (3 milioni) al Valladolid, De Frutos e Dani Gomes (5 milioni in due) al Levante e anche diversi calciatori del Castilla ceduti a prezzo giusto. E poi i prestiti: Brahim Diaz al Milan, Dani Ceballos all'Arsenal, Kubo al Villarreal, Vallejo al Granada, Reinier al Borussia Dortmund.

Cosa deve fare. Non è finita qui. Prima di passare agli acquisti, ci sono ancora delle situazioni in uscita da sistemare. Le più importanti, a dire il vero. Gareth Bale, ad esempio, pesa come un macigno con i suoi 34 milioni di ingaggio, dei quali non intende perdere un centesimo e, per questo, continua a stazionare di traverso dinanzi all'opzione exit. James Rodriguez sembra (finalmente) vicino all'Everton, ma l'affare deve essere completato. Infine Mariano Diaz, che ha già rifiutato il Benfica e, come Bale, non vorrebbe andar via. Soltanto dopo aver portato a compimento queste cessioni si potrà pensare al mercato in entrata, che per una volta va in secondo piano. Una volta piazzati gli esuberi, Florentino Perez potrà regalare un colpo a Zidane. Ad oggi, però, tutto tace.

Il probabile undici (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Hazard. All. Zidane