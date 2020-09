Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Sassuolo. Priorità alla permanenza dei big

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - L'idea del Sassuolo, come ammesso pubblicamente a più riprese dal dg Carnevali, è sempre stata piuttosto precisa: i gioielli neroverdi non partiranno a meno di offerte irrinunciabili. Ed in effetti, almeno fino a qui, così è stato. A fronte degli arrivi di Kaan Ayhan dal Fortuna Dusseldorf e del riscatto di Lukas Haraslin, i neroverdi hanno fatto partire solo giocatori che non rientravano nel progetto tecnico di De Zerbi: Babacar è volato in Turchia, all'Alanyaspor, mentre Giangiacomo Magnani è passato in prestito all'Hellas.

Cosa deve fare - In entrata, i neroverdi valuteranno il possibile arrivo di altri giocatori giovani e funzionali al progetto. Monchu del Barça B piace ed è più che un'idea, mentre a centrocampo attenzione al profilo di Pobega, ex Pordenone di proprietà del Milan. Con l'Inter, poi, deve ancora essere definito il futuro di Sensi: all'interno dell'operazione riscatto, i neroverdi hanno chiesto il cartellino del giovane Pirola. Quindi le uscite: come detto ufficialmente la società vorrebbe trattenere i propri gioielli. Ma su Boga e Locatelli stanno continuando a piovere offerte milionarie. Per questo, da qui al 5 ottobre, non sono assolutamente da escludere sorprese.

Il probabile undici - (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All: De Zerbi (confermato)