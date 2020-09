Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Torino. A Giampaolo mancano almeno 2 tasselli

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Atra grande protagonista dei primi giorni di trattative è stato il Torino. Il club di Urbano Cairo, ufficializzato Marco Giampaolo come nuovo tecnico, si è subito mosso per regalare all'allenatore giocatori buoni per il suo sistema di gioco: le corsie difensive hanno cambiato proprietari con gli arrivi di Ricardo Rodriguez dal Milan e Mergim Vojvoda dallo Standard Liegi. A centrocampo, invece, è arrivato Karol Linetty dalla Samp. In uscita, via Lorenzo De Silvestri (Bologna).

Cosa deve fare - Per accontentare Giampaolo, il Torino dovrà fare almeno altri due acquisti. Per prima cosa, un regista: i nomi sono quelli di Lucas Torreira e Lucas Biglia. Quindi un difensore, che il nuovo allenatore ha individuato in Joachim Andersen, ex Samp oggi al Lione.

Il probabile undici - Sirigu; VOJVODA, Nkoulou, Bremer, RODRIGUEZ; LINETTY, Lukic, Meité; Verdi; Belotti, Zaza. All: GIAMPAOLO (nuovo)