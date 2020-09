Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Tottenham per tornare in Champions

vedi letture

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. E' stato un mercato che a José Mourinho ha regalato già tre nuovi rinforzi: uno per la fascia destra di difesa, un altro il centrocampo e il secondo portiere. Dei tre, l'unico che dovrebbe partire fin da subito tra i titolari è Matt Doherty, prelevato per quasi 17 milioni di euro dal Wolverhampton dopo la sua ultima ottima stagione. In mediana, invece, è arrivato un calciatore che a Mou piace molto: Pierre-Emile Hojbjerg, preso versando 16,5 milioni di euro nelle casse del Southampton. Infine è arrivato l'ex Torino Joe Hart, che era svincolato e sarà il vice-Lloris. Perso Jan Vertonghen per fine contratto, degli introiti dalle cessioni sono arrivati solo per l'addio di Kyle Walker-Pieters, passato al Southampton per oltre 13 milioni di euro.

Cosa deve fare. Nei prossimi trenta giorni gli Spurs avranno ancora da sistemare qualcosina e anche di più se poi dovesse andar via qualcuno (leggi Ndombelé, che interessa a tante big tra cui l'Inter). La priorità dovrebbe essere un centrale di difesa per rimpiazzare Vertonghen, almeno dal punto di vista numerico, anche se gli sforzi del Tottenham sembrano indirizzati ancora al potenziamento della mediana, con un'ultima offerta ufficiale (rifiutata dalla Roma) per Nicolò Zaniolo. Per il resto, la rosa è completa: riuscirà Mourinho a riportare gli Spurs in Champions League?

Il probabile undici (4-2-3-1): Lloris; DOHERTY, Sanchez, Alderweireld, Davies; Sissoko, Lo Celso; Lucas, Alli, Son; Kane. All. Mourinho.