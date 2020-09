Un mese alla fine del mercato: cosa può fare il Verona per ripetere il miracolo dello scorso anno

vedi letture

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle venti di Serie A.

Cosa ha fatto finora - Hellas Verona grande protagonista del mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Mister Juric, dopo le partenze di Amrabat (Fiorentina), Rrahmani (Napoli), Pazzini e Borini (svincolati), ha visto arrivare parecchi rinforzi: l'ultimo in ordine di tempo è stato Adrien Tameze, prima di lui Ivor Pandur, Kevin Ruegg, Mart Cetin, Giangiacomo Magnani e Koray Gunter, acquistato dal Genoa dopo l'anno di prestito.

Cosa deve fare - In uscita la situazione dovrebbe essersi in parte tranquillizzata, anche se Kumbulla e Faraoni continuano ad avere diverse richieste di mercato. In entrata, il ds D'Amico ha invece ancora molto lavoro da fare: per il centrocampo, sfumato Bonaventura, le idee sono Marco Benassi della Fiorentina e Borja Valero, libero dopo l'avventura all'Inter. Per l'attacco, invece, oltre a Dusan Vlahovic piace l'argentino Brunetta.

Il probabile undici - (3-4-3): Silvestri; GUNTER, CETIN, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Badu, Lazovic; Zaccagni, Stepinski, Di Carmine . All: Juric (confermato)