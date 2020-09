Un mese alla fine del mercato: cosa può fare l'Arsenal. Ad Arteta manca un solo tassello

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Nulla di fatto in uscita e poco o nulla in entrata. E' un mercato statico anche quello dell'Arsenal, che finora ha messo a segno solo due colpi in questa finestra estiva. Gabriel Magalhaes, soffiato al Napoli e pagato 26 milioni di euro dal Lille è il centrale che sistema un reparto che nella scorsa stagione ha fatto acqua da tutte le parti, un difensore giovane e di livello che ha già calcato palcoscenici importanti. Willian, svincolatosi alla fine della scorsa stagione dal Chelsea, è l'acquisto a parametro zero d'esperienza che aumenta la qualità dell'attacco a disposizione di Mikel Arteta.

Cosa deve fare. Un centrocampista centrale di quantità e poco altro. Questa è la richiesta fatta dal manager spagnolo alla proprietà dell'Arsenal per il prossimo mese di mercato. Il principale obiettivo è Thomas Partey dell'Atletico Madrid, per il quale serviranno oltre 30 milioni di sterline. Per questo andrà fatta anche un po' di cassa in questi giorni, piazzando quegli esuberi che non rientrano più nel progetto, come Sokratis Papastathopoulos, che sembrerebbe già prenotato dal Napoli per il dopo-Koulibaly.

Il probabile undici (3-4-3): Leno; Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Bellerin, Xhaka, Ceballos, Tierney; Pépé, Lacazette, Aubameyang. All. Arteta.