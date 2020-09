Un mese alla fine del mercato: cosa può fare l'Atalanta di Gasp per sognare ancora

Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso

Cosa ha fatto finora Il grande colpo a quasi 15 milioni si chiama Aleksey Miranchuk. Il trequartista russo arriva dalla Lokomotiv Mosca ed è il sostituto di Josip Ilicic: lo sloveno non è parte del gruppo dell'Atalanta perché sempre alle prese coi problemi privati che lo stanno tenendo fuori dal calcio per adesso. Così Percassi ha deciso di andare all-in sul trequartista della Loko: prima di lui, l'Atalanta ha riscattato definitivamente Mario Pasalic dal Chelsea e ha acquistato Simone Muratore dalla Juventus. Tanti i soldi spesi, 7 milioni, per prenderlo dai bianconeri: è stato prestato alla Reggiana per giocare una stagione da titolare. In uscita, ben 25 milioni dal Leicester per l'addio di Timothy Castagne. Poi tanti prestiti di giovani: due al Monza, si tratta degli Under Andrea Colpani e Davide Bettella. In B va anche l'attaccante Gabriel Lunetta, come Muratore alla Reggiana, poi Lorenzo Peli alla Reggina. Scendono in C altri ragazzi come Matteo Salvi a Pistoia e Stefano Mazzini a Carrara.

Cosa deve fare Nonostante l'arrivo di Miranchuk, un altro uomo sulla trequarti è possibile e tra i nomi c'è Jeremie Boga. Poi un difensore ma in questo caso è già fatta per Cristian Romero. Arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, dopo la stagione al Genoa. Sulla fascia destra sembra già definita l'eredità di Castagne visto l'accordo con la Roma per Rick Karsdorp. Il ds Giovanni Sartori si è già mosso per tempo per quasi tutti gli obiettivi e allora è da capire se arriverà anche un nome in mezzo al campo. Sulle fasce, al momento Robin Gosens è blindato ma è da capire se così sarà fino alla fine e se questo varrà anche per Arkadiusz Reca e per Hans Hateboer. Nel caso i nomi di Davide Faraoni e Alessandro Florenzi restano caldi. In uscita, direzione Parma, c'è Ebrima Colley. Solo da ufficializzare Lennart Czyborra al Cagliari.

Il probabile undici (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All: Gasperini (confermato)