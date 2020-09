Un mese alla fine del mercato: cosa può fare l'Atletico Madrid. Due colpi dopo le cessioni

Dal 5 settembre al 5 ottobre. Un mese alla fine del mercato di un anno difficile e complicato. Un mese per chiudere trattative, vendere giocatori, in un'epoca di recessione, di spending review, di occhi puntati più sui bilanci che sugli obiettivi. Grandi nomi, acquisti e cessioni, opzioni e prestiti. Sarà un mese intenso che Tuttomercatoweb.com seguirà come sempre passo dopo passo. Oggi, a un mese esatto dal triplice fischio del calciomercato, una giornata dedicata dove analizzeremo squadra per squadra tutti i movimenti e le necessità delle big europee.

Cosa ha fatto finora. Praticamente nullo il mercato dell'Atletico Madrid fino a questo momento. Al Wanda Metropolitano sono consapevoli del fatto che questa sessione sarà molto statica, in ragione della crisi post-Covid che ha investito anche le big di Spagna. Diego Pablo Simeone potrà contare su una rosa con un anno in più di esperienza, ma probabilmente senza grossi rinforzi. Come tutti, per il momento la priorità è data alle cessioni, anche se è stata completata solo quella di Caio Henrique al Monaco. In entrata, invece, un solo volto nuovo: Ivo Grbic, acquistato per 7 milioni dalla Lokomotiv Zagabria.

Cosa deve fare. Non sarà facile piazzare gli esuberi, ma è questo il primo passo da muovere sul fronte mercato. Perché prima di poter comprare occorre vendere. Diego Costa o Alvaro Morata, Nehuen Perez, forse anche Thomas Partey. Sono questi i nomi che figurano sulla lista dei possibili addii, oltre ai tanti calciatori di seconda fascia. Solo dopo aver collezionato degli introiti si potrà dare l'assalto ad un centrocampista e a un attaccante, le due richieste fatte da Simeone alla sua dirigenza.

Il probabile undici (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Partey, Lemar; Morata, Joao Felix. All. Simeone